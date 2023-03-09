Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 марта, 04:12

На побережье Сахалина выбросило тушу восьмиметрового кита

На сахалинское побережье в районе Холмске выкинуло тушу мёртвого кита. Его длина составляет около восьми метров. Сообщение об этом впервые появилось в соцсетях, там же очевидцы опубликовали видео. Местные жители призвали использовать инцидент с пользой для бездомных животных и отдать китовое мясо в приюты.

На побережье Сахалина обнаружили тушу восьмиметрового кита. Видео © Telegram / Домашние питомцы. Сахалин.

"В Холмске около бывшего бумкомбината выкинуло кита. Всё равно уже мёртвый, протухнет. Может он для собак в приюты подойдёт? Вот только разделывать наверно бензопилой придется. Иначе всё равно сгниёт, а так хоть собакам польза", — предложили местные жители.

В "Москвариуме" внезапно умерла 17-летняя косатка Нарния

В "Москвариуме" внезапно умерла 17-летняя косатка Нарния

Ранее Лайф писал, что две косатки устроили самую кровавую бойню за всю историю Южной Африки, съев 17 акул. Охота длилась два часа.

Обложка ©

Telegram-канал / Домашние питомцы. Сахалин.

Арина Родионова
  • Новости
  • киты
  • Происшествия
  • Сахалинская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров