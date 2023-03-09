Производство российского вина в январе – феврале выросло на 10,2%

В России производство вина в январе – феврале 2023 года выросло на 10,2% по сравнению с показателем за такой же период 2022-го и составило 3,4 миллиона дал. Об этом сообщает Росалкогольрегулирование.

Указывается, что объём производства игристых вин за январь – февраль текущего года увеличился на 25,8%, до 1,7 миллиона дал, виноградосодержащих напитков без этилового спирта — на 23,5%, до 440,2 тысячи дал. А вот производство вин с этанолом упало на 85,1%, до 3,1 тысячи дал. Снизилось создание плодовой алкогольной продукции за тот же период на 27,4% и составило 986,3 тысячи дал. В ведомстве также сообщили, что производство ликёрных вин выросло на 31,3%, до 173,3 тысячи дал.

Если не учитывать пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, производство алкогольной продукции в РФ в первые два месяца 2023 года выросло на 3,3% и составило 23,8 миллиона дал. При этом показатели спиртных напитков крепостью более 9% упали на 1,3%, до 14,4 миллиона дал. Производство водки снизилось на 8,2%, до 9,8 миллиона дал, а производство коньяка увеличилось на 6,3% и составило 1,2 миллиона дал.

Что касается объёма производства ликёро-водочной продукции крепостью до 25%, то он упал на 98,1%, до 5,1 тысячи дал, а объём более крепких вырос на 20,1%, до 1,9 миллиона дал. Создание слабоалкогольных изделий увеличилось на 25,1% и составило 2,8 миллиона дал.