Exxon Mobil увеличит поставки газа в Европу через СПГ-терминал Golden Pass

Американская корпорация Exxon Mobil собирается нарастить поставки природного газа в Европу через терминал Golden Pass. Об этом заявил вице-президент компании Питер Кларк на полях международной энергетической конференции CERAWeek, которая проходит в Хьюстоне.

"Это именно то, чем мы занимаемся, — обеспечение новых поставок. В США у нас есть СПГ-терминал Golden Pass, который мы начнём эксплуатировать в 2024 году. Это очень большой объект, через который будет осуществляться экспорт газа на мировой рынок", — приводит его слова РИА "Новости".

По словам Кларка, наращивание поставок поможет в ситуации с Европой, поскольку до 2024 года появится немного новых мощностей. То, что делает Exxon Mobil, вице-президент назвал важным.