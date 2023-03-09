ВСУ обстреляли деревню Раковка в Брянской области

"Сегодня ВСУ произвели обстрел деревни Раковка Климовского района. Пострадавших нет. В результате попадания снаряда повреждён жилой дом и хозяйственная постройка", — написал Богомаз в своём телеграм-канале.

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ ударили по белгородскому селу Муром и повредили единственный в населённом пункте продуктовый магазин. Также под обстрелом оказались три частных дома и линия газоснабжения.