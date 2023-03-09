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9 марта, 07:20

ВСУ обстреляли деревню Раковка в Брянской области

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле деревни Раковка со стороны ВСУ

Утром 9 марта ВСУ обстреляли деревню Раковка Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня ВСУ произвели обстрел деревни Раковка Климовского района. Пострадавших нет. В результате попадания снаряда повреждён жилой дом и хозяйственная постройка", — написал Богомаз в своём телеграм-канале.

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Губернатор добавил, что на месте работают оперативные службы.

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ ударили по белгородскому селу Муром и повредили единственный в населённом пункте продуктовый магазин. Также под обстрелом оказались три частных дома и линия газоснабжения.

Обложка ©

Getty Images / Mustafa Ciftci / Anadolu Agency

Никита Никонов
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