ВСУ обстреляли деревню Раковка в Брянской области
Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле деревни Раковка со стороны ВСУ
Утром 9 марта ВСУ обстреляли деревню Раковка Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Сегодня ВСУ произвели обстрел деревни Раковка Климовского района. Пострадавших нет. В результате попадания снаряда повреждён жилой дом и хозяйственная постройка", — написал Богомаз в своём телеграм-канале.
Губернатор добавил, что на месте работают оперативные службы.
Ранее Лайф сообщал, что ВСУ ударили по белгородскому селу Муром и повредили единственный в населённом пункте продуктовый магазин. Также под обстрелом оказались три частных дома и линия газоснабжения.
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