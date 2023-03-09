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9 марта, 07:56

Врач предупредила, что интенсивные тренировки могут привести к потере сознания

Терапевт Тихомирова: Интенсивные тренировки стоит делать только подготовленным людям

Интенсивные тренировки приводят к тому, что у человека повышаются давление, число сердечных сокращений и дыхательных движений. Однако выдержать такое может лишь подготовленный человек. А вот в обратном случае последствия могут быть крайне неприятными. Об этом Лайфу рассказала врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова.

"Любая тренировка должна быть адекватна уровню подготовленности человека. Если неподготовленный человек, например, пробежит марафон, а это интенсивная тренировка, то в результате, скорее всего, он потеряет сознание. Для опытного бегуна преодоление марафона — это обычное дело. Поэтому тренировка должна быть тщательно подобрана в зависимости от состояния здоровья человека, его уровня подготовленности и того, какие цели и задачи он преследует", — отметила Тихомирова.

При этом занятия спортом могут принести пользу, если человек будет соблюдать технику безопасности и все рекомендации. В частности, улучшится работа сердечно-сосудистой системы, нормализуется гормональный фон, замедлится старение и человек сможет укрепить свою мышечную массу.

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Обложка ©

Freepik / master1305

Ольга Годуненко
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