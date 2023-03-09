Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС перевели в режим холодного останова

На Запорожской АЭС пятый и шестой энергоблоки перевели в режим холодного останова. Об этом сообщила пресс-служба станции. Теперь в таком состоянии находятся четыре энергоблока, а первый и третий сейчас в ремонте.

"Блоки номер два, четыре, пять и шесть переведены в холодный резерв. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности", — сказано в сообщении станции в телеграм-канале.