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9 марта, 08:28

Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС перевели в режим холодного останова

На Запорожской АЭС пятый и шестой энергоблоки перевели в режим холодного останова. Об этом сообщила пресс-служба станции. Теперь в таком состоянии находятся четыре энергоблока, а первый и третий сейчас в ремонте.

"Блоки номер два, четыре, пять и шесть переведены в холодный резерв. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности", — сказано в сообщении станции в телеграм-канале.

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Ранее Лайф писал о том, что Украина полностью прекратила подачу электричества на Запорожскую АЭС, станция переведена на работу при помощи дизельных генераторов.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Илья Суриков
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