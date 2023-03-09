Врач развеял популярный миф о влиянии прогулок на зрение человека

Прогулки на улице или же их недостаток никак не могут повлиять на качество зрения человека и уж тем более быть причиной его ухудшения. Однако длительное нахождение дома может отразиться на том, насколько хорошо человек видит. Об этом Лайфу рассказал офтальмохирург клиники World Vision Clinic Азат Гилязев.

Гораздо большую опасность для глаз играет сам быт и возможная удалённая работа, поскольку вся основная зрительная нагрузка концентрируется на объектах вблизи. А работа дома за ноутбуком на коленках или в смартфоне лёжа на диване может вызывать напряжение глаз и усталость, тем самым косвенно снижая качество зрения Азат Гилязев Офтальмохирург клиники World Vision Clinic

Куда сильнее на качестве зрения человека может сказаться отсутствие спорта или же некой физической активности. В таком случае необходимо проводить регулярные тренировки для повышения общего тонуса организма. Однако помочь глазам можно и при помощи небольшой периодической зарядки.

Зарядка для глаз, которая рекомендована всем тем, кто проводит большую часть времени дома или в помещении: Для улучшения кровообращения непрерывно поморгайте, не зажмуриваясь, в течение двух минут.

В течение двух минут помассируйте кончиками пальцев наружные углы глаз. Обратите внимание, что глаза должны быть закрыты, чтобы не занести инфекцию.

Выберите за окном на улице самый близкий и самый отдалённый объекты. Смотрите десять секунд вдаль, затем резко переведите взгляд на более близкий объект. Это упражнение также выполняется в течение двух минут.

Сводите глаза к носу. Поднеся палец к переносице, смотрите на него. Для этого упражнения достаточно минуты.

Двигайте глаза по кругу — по часовой стрелке и обратно десять раз.

"Нарисуйте" взглядом прямоугольник, очерчивая его сверху вниз, слева направо. То же самое проделайте и с закрытыми глазами. Повторяйте эти упражнения в течение пары минут.

При этом причины потери и ухудшения зрения могут быть разные, о некоторых из них человек может даже не подозревать. В этой связи специалист советует обратиться к врачу.