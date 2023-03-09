Российский еврейский конгресс призвал закрепить написание слова "холокост" с заглавной буквы

Российский еврейский конгресс (РЕК) призвал закрепить написание слова "холокост" с заглавной буквы. Об этом сообщил глава пресс-службы организации Михаил Савин.

"Российский еврейский конгресс направил официальное обращение в Орфографическую комиссию Российской академии наук и Институт русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук — экспертные органы, занимающиеся вопросами русского правописания, — с призывом закрепить в русском языке написание слова "холокост" с заглавной буквы как единственно допустимую орфографическую норму", — говорится в сообщении.

По мнению конгресса, это поможет избежать размывания самого понятия, когда холокостом называется едва ли не любое негативное событие, что "оскорбляет память шести миллионов погибших евреев", а также принижает подвиг праведников народов мира и воинов Красной армии. Также Савин подчеркнул, что холокост и геноцид — это не синонимы.

Авторы обращения просят выпустить рекомендацию для орфографических словарей, онлайн-справочников и редакций СМИ, согласно которой единственным верным будет считаться написание слова с большой буквы. В РЕК считают, что обсуждение и утверждение новой орфографической нормы может занять довольно много времени, поэтому призывают государственные и общественные организации, а также СМИ писать слово "холокост" с заглавной буквы уже сейчас.