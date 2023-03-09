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9 марта, 10:23

Индийские рыбаки поймали голубя-шпиона с камерой и микрочипом на лапках

Ani: В Индии рыбаки поймали голубя, к которому были прикреплены камера и микрочип

Рыбаки у восточного побережья Индии поймали голубя, к которому были прикреплены камера и микрочип. На крылья птицы также был нанесён текст на неизвестном языке, сообщает Ani.

По данным издания, всё произошло у побережья Бенгальского залива. Сотрудники местной полиции считают, что птицу использовали с целью шпионажа. Самого голубя и все технические приспособления, которые были прикреплены к нему, уже передали эксперту по кибербезопасности, чтобы подтвердить или же опровергнуть предположения правоохранителей. Полицейские также планируют обратиться к специалистам, чтобы расшифровать надписи на крыльях пернатого.

Птицу со всеми "шпионскими" приспособлениями уже отправили на экспертизу. Фото © Ani

Птицу со всеми "шпионскими" приспособлениями уже отправили на экспертизу. Фото © Ani

По словам одного из рыбаков, "голубя-шпиона" заметили ещё несколько дней назад, когда рыбацкое судно стояло на якоре приблизительно в 35 километрах от берега.

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Обложка ©

Freepik / aviavlad

Наталья Исакова
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