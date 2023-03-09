Москвичка накануне 8 Марта зарезала возлюбленного во время пьяной ссоры
Жительница Москвы зарезала сожителя, ударив его ножом более 60 раз
В Москве 49-летняя женщина убила сожителя в ходе конфликта. В отношении неё возбуждено уголовное дело, причём, как уточнили в региональном СК РФ, москвичка была ранее судима по той же статье.
Трагедия произошла на юго-западе столицы 7 марта, когда убитый и подозреваемая выпивали. В какой-то момент началась ссора из-за семейных разногласий, в результате чего женщина более 60 раз ударила ножом 57-летнего сожителя в область головы, шеи и туловища.
"Женщина признала вину, ей предъявлено обвинение", — говорится в сообщении ведомства.
Теперь правоохранители проводят расследование по статье об убийстве, в скором времени следствие попросит суд арестовать обвиняемую.
Ранее задержали сахалинца, скрывавшегося после убийства 27 лет под чужим именем. Причём на протяжении всего этого времени его поиски не прекращались.
Pixabay