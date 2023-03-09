Киселёв: Запад высокомерно смотрит на Восток, не считая иракцев и афганцев за людей

Известный телеведущий и генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселёв заявил, что Запад ведёт себя слишком высокомерно и снисходительно смотрит на Восток, не считая, к примеру, граждан Китая, Ирака или Афганистана за людей.

"Для американцев мир должен быть таким, как считают американцы, а для нас Турция должна быть турецкой, Китай — китайским, Япония — японской. В этом наша открытость. И в этом закрытость американцев, закрытость Запада. Они смотрят на Восток высокомерно, то есть права человека — это права белого западного человека, а не права китайца, либо иракца, либо афганца, либо кого-то ещё", — приводит РИА "Новости" слова Киселёва.

Телеведущий считает, что американцы убивали людей в Ираке, совершенно не считая потери этой страны, а ведь от агрессии Вашингтона погибли сотни тысяч человек.