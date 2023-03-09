Ле Пен предупредила о "столетней войне", если Запад продолжит помогать Киеву

Украина не сможет выиграть в борьбе с РФ без вступления НАТО в противостояние, а это будет означать мировую войну. Таким мнением поделилась лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен. Она заявила, что поставки наступательных вооружений Киеву нужно прекратить.

"Не существует пятидесяти разных решений, кроме мирного соглашения, все остальные будут плохими. Украина не выиграет — только при условии, что НАТО придёт ей на помощь. Но, если НАТО вступит в войну на стороне Украины, весь мир будет в войне", — отметила она в эфире радиостанции France Inter.

В случае мирового конфликта в него с большой вероятностью вступит Китай, считает Ле Пен. Она заявила, что её партия не против поставок оборонительных вооружений Киеву, но наступательные вооружения могут привести к наращиванию конфликта и тогда всех ждёт "столетняя война".

Политик указала, что Франция должна взять на себя инициативу по организации конференции по урегулированию украинского кризиса.