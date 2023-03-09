Встречаются даже парами: В Петербурге заметили редких для северных краёв птиц

В Санкт-Петербурге биологи обнаружили появление малых поганок — водоплавающих птиц, которые крайне редко встречаются в столь северных широтах. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал биолог Павел Глазков.

"Весна… Пары начали образовывать даже малые поганки. Это самая маленькая из водоплавающих птиц. Величиной она с ладонь. В Санкт-Петербурге кроме малой поганки встречается большая поганка. Другое её название — чомга. Отмечены лишь единичные встречи с малой поганкой в нашем городе. Поэтому удивительно найти сразу пару птиц, да ещё в самом центре Петербурга", — подчеркнул Глазков.

По словам биолога, северная граница обитания таких птиц — Смоленская и Воронежская области, поэтому в Петербурге они гости редкие. Образовав пару, птицы постоянно держатся вместе и не отходят друг от друга ни на минуту. А вот мясо малых поганок с давних времён считалось невкусным, так как они питаются рыбой.