По всей России набирает обороты инициатива, связавшая тех, кто в тылу, с участниками СВО на Украине. Неравнодушные жительницы разных регионов плетут маскировочные сети, которые необходимы для защиты боевой техники. Так, над созданием экипировки, в частности, трудятся и рукодельницы из Северной столицы, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Мастерицы из Петербурга плетут маскировочные сети для отправки в зону СВО. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"С каждым движением рук, плетением сетки, надрезом этим вкладываю энергию и мысль. Может, это как-то высокопарно сказано, но ты посылаешь этот импульс защиты своим родным, чтобы они его поймали, почувствовали. И он им помог", — рассказала журналистам Валентина Шемякова, одна из создательниц оберегов для российской техники.

На изготовление одного защитного комплекта в среднем уходит около недели. За несколько месяцев работы мастерицы уже научились неплохо разбираться в маскировочных сетях. К примеру, для южного направления экипировку выполняют в зелёных и коричневых оттенках, а для северного — в белых и серых, тем самым имитируя снег с проталинами. Постепенно к пенсионеркам присоединяются и молодые женщины. Желающие помочь могут обращаться в Комплексный центр Василеостровского района.