Назван топ-5 самых бесполезных бьюти-средств

Многие женщины с лёгкостью ведутся на красивые обещания, упаковку и рекламу косметики, поэтому порой сами не замечают, как спускают деньги на ветер. Визажист Сергей Наумов в телеграм-канале рассказал о самых бесполезных бьюти-средствах, которые не заслуживают ни внимания дам, ни их финансов.

Так, специалист рекомендовал представительницам прекрасной половины человечества не тратить средства на популярные мини-спонжи для макияжа. По словам Наумова, спонж в форме яйца классического размера запросто справится с тщательной проработкой даже самых труднодоступных зон. Также визажист не советует покупать отдельный крем для рук, ног и других частей тела. По его словам, можно спокойно обходиться одним продуктом, который подходит для всего. Третьим не только бесполезным, но и опасным бьюти-средством оказались карандаши для подведения слизистой с шиммером. Дело в том, что из-за плотности консистенции можно легко травмировать кожу при распределении блёсток. Вместе с тем эксперт раскритиковал рассыпчатые пигменты для макияжа.

"Если вы не профи, а профан, они ни к чему. Используйте тени в любом агрегатном состоянии, и будет вам счастье", — отметил Наумов.

А пятёрку антирейтинга замыкают тканевые маски для лица, которые в России стали неимоверно популярны после того, как на рынки хлынул поток косметической продукции из Кореи и Японии. Как считает визажист, данный продукт не панацея от всех проблем, а всего лишь приятная "похмельная радость".