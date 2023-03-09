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9 марта, 13:13

Под Новороссийском спасли двух сычей, которые устроили гнездо в дымоходе камина

В посёлке Южная Озереевка под Новороссийском спасатели вытащили из дымохода камина двух сычей, которые решили устроить там гнездо и были близки к гибели. Об этом в соцсетях рассказала волонтёр Наталья Колесникова.

Любопытную находку обнаружили жители дома, которые сначала решили, что в дымоходе застряли совы. Они обратились к ветеринарам, а те направили её к Колесниковой, которая попросила не кормить птенцов и подключила к ситуации спасателей. Оказалось, что попавшие в дымоход сычи просто не могли оттуда выбраться.

"Сычи были перепачканы в саже, а у одной из птиц, у самки, сажа и грязь, попавшие в глаза, повредили оболочку глаз — роговицу, и оба глаза начали вытекать. Мыть птиц пришлось много-много раз. Я в саже, ванная в грязи и саже, но оперение удалось привести в порядок. Глазки самки подлечили", — написала волонтёр.

В итоге она отмыла сычей от сажи, привела в порядок их оперение, а после процесса реабилитации они были выпущены на волю.

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Ранее Лайф сообщал, что в Новороссийске спасатели сумели поймать страусиху по кличке Дуся, которая 1 января сбежала с территории агроусадьбы под Краснодаром.

Обложка ©

VK / Наталья Колесникова

Артур Белкин
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