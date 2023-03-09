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9 марта, 13:42

В Турции зафиксировали случай заболевания ящуром, восемь предприятий помещены на карантин

В Турции зафиксировали случай заболевания ящуром, из-за чего восемь предприятий помещены на карантин. Об этом заявили в Министерстве сельского и лесного хозяйства страны.

"Был выявлен первый случай заболевания ящуром серотипа SAT-2. На восьми предприятиях, где были выявлены случаи, был введён карантин", — приводит в "Твиттере" сообщение ведомства журналист телеканала Bloomberg HT.

О случившемся турецкие власти уже сообщили во Всемирную организацию по охране здоровья животных. При этом вакцина для SAT-2 готова к использованию, отметили в министерстве.

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Никита Осипов
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