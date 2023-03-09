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9 марта, 13:12

Пригожин опроверг сведения о том, что он стрелял по манекенам с флагами США

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг информацию о том, что он якобы стрелял в манекены с американским флагом. Он заявил, что у него есть другие способы для борьбы с США. Об этом сообщила пресс-служба Пригожина.

"Я вам совершенно откровенно могу сказать, что я никогда не стрелял в манекены с американскими флагами. Это очень по-детски. У меня есть много других способов бороться с американским влиянием и блокировать многие действия США, которые направлены на борьбу с Россией", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста американской газеты The Wall Street Journal.

Пригожин заявил, что в Артёмовске находятся до 20 тысяч бойцов ВСУ

Пригожин заявил, что в Артёмовске находятся до 20 тысяч бойцов ВСУ

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что российские военные полностью взяли под контроль село Дубово-Василевка в Донецкой Народной Республике.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба компании "Конкорд"

Илья Суриков
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