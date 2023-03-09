Более 850 тонн бытового хлама утилизировали в Москве благодаря "Вывозу ненужных вещей"

За полтора года благодаря сервису "Вывоз ненужных вещей" жители Москвы избавились от 30 тысяч предметов, общий вес которых составляет более 850 тонн. Как уточняется на сайте мэра столицы, горожане чаще всего сдавали на утилизацию стиральные машинки, холодильники и газовые плиты.

"С помощью сервиса можно бесплатно утилизировать крупногабаритную технику и металлические предметы. В конце 2022 года список вещей расширился. Теперь можно заказать ещё и вывоз старого дивана, кровати, кресла, шкафа, телевизора и принтера", — отметил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Все собранные у москвичей старые и ненужные вещи отправляют на перерабатывающие заводы. Из 85% вторсырья производят новую продукцию, например комплектующие для металлоконструкций или сантехнические элементы. Заявку на вывоз бытового хлама может оформить любой житель столицы, зарегистрированный на портале mos.ru.