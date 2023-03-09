Россиянам стал доступен под заказ китайский внедорожник Tank 500 за 5,8 млн рублей
Россиянам стал доступен под заказ китайский полноприводный внедорожник Tank 500, который официально на наш авторынок ещё не вышел. Такое объявление появилось на сервисе Avito.ru. Стоит отметить, что в ноябре 2022 года дилеры уже привозили под заказ такие машины, но сейчас речь идёт о новейших моделях текущего года выпуска.
Продавец предлагает покупателям заказать внедорожник с трёхлитровым бензиновым мотором, выдающим 354 лошадиные силы на АКПП за 5,8 миллиона рублей. При этом стоит учитывать, что это предварительная цена, так как она привязана к текущему обменному курсу.
Что касается полноценного старта продаж Tank 500 в России, то он ожидается в самое ближайшее время. Автоэксперты утверждают, что внедорожник в РФ будет продаваться в диапазоне от пяти до шести миллионов рублей — всё зависит от комплектации модели. При этом сам автоконцерн вопрос ценообразования пока не комментировал.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, на какие машины стоит обратить внимание в 2023 году. Покупать машину ради вложения денег не стоит, а обратить внимание на рынке можно на представителей китайских марок, считает он.