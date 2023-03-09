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9 марта, 13:46

Вашингтон выступил за продление продуктовой сделки

Кирби: США хотят, чтобы продуктовая сделка была продлена

Власти Соединённых Штатов Америки выступили за продление продуктовой сделки. Соответствующее заявление сделал в интервью телеканалу MSNBC координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

"Мы хотим, чтобы она была продлена", — сказал он.

Турция и ООН потребовали от Запада гарантии по зерновой сделке

Турция и ООН потребовали от Запада гарантии по зерновой сделке

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что России не дали экспортировать ни "зёрнышка" по продуктовой сделке. Генеральные лицензии, оформляемые Западом на российские товары, оказались бутафорией и не позволили на деле поставить отечественную продукцию.

Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук
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