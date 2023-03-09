Вашингтон выступил за продление продуктовой сделки
Кирби: США хотят, чтобы продуктовая сделка была продлена
Власти Соединённых Штатов Америки выступили за продление продуктовой сделки. Соответствующее заявление сделал в интервью телеканалу MSNBC координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
"Мы хотим, чтобы она была продлена", — сказал он.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что России не дали экспортировать ни "зёрнышка" по продуктовой сделке. Генеральные лицензии, оформляемые Западом на российские товары, оказались бутафорией и не позволили на деле поставить отечественную продукцию.
Обложка ©
Unsplash