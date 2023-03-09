Вашингтон выступил за продление продуктовой сделки

Власти Соединённых Штатов Америки выступили за продление продуктовой сделки. Соответствующее заявление сделал в интервью телеканалу MSNBC координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

"Мы хотим, чтобы она была продлена", — сказал он.