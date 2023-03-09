Захарова: Строительство польского военно-полевого центра на Украине втянет Варшаву в конфликт

Решение Польши о строительстве на Украине военно-полевого центра сделает Варшаву участником конфликта, однако такая перспектива не волнует власти республики. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"То, что это чревато непосредственным втягиванием Польши в украинский конфликт, никого ни в Варшаве, ни тем более в Киеве, вообще-то, видимо, не беспокоит", — заметила Захарова.

Она обратила внимание на сообщения СМИ о планах Польши построить в Волынской области Украины военно-полевой центр, рассчитанный на 600 украинских военнослужащих. Тем самым, отмечает Захарова, Польша продолжает "ползучее освоение" территории Незалежной и намеревается увеличить число группировки "Польский добровольческий легион".

"По сути этот легион создаётся для формирования комендантских подразделений для контроля над деятельностью органов власти и охраны правопорядка на территориях Западной Украины", — добавила Захарова.