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9 марта, 13:54

Ленивый водитель оставил бизнесвумен из Казани без грузовика цветов на 8 Марта

Бизнесвумен из Казани лишилась прибыли из-за водителя, которому стало лень везти цветы

У предпринимательницы из Казани 8 Марта "украли" грузовик с цветами стоимостью 1,6 миллиона рублей. Как стало известно Лайфу, водителю логистической фирмы попросту было лень доставлять товар из Москвы в Татарстан, поэтому он, взяв заказ, просто проводил время с друзьями.

Бизнесвумен Назиля Д. два года работала с московской фирмой "Санрайз", которая отправляла ей цветы со склада в столице с помощью различных логистических фирм. В этом году к 8 Марта она заказала у компании 106 коробок с цветами на сумму 1,6 миллиона рублей. Перевозчика женщина решила искать в Интернете, где на её объявление откликнулась компания "Спрут". Предпринимательницу заверили, что всё будет доставлено вовремя, но расплатиться за перевозку договорились уже в Казани.

Водитель 6 марта загрузился на московском складе, но так и не довёз товар до места назначения. Не получив цветы, предпринимательница отправилась на поиски в Москву. Она обратилась в логистическую компанию, узнала приметы водителя и его грузовика с характерной наклейкой. Позже дальнобойщики дали наводку, по которой Назиля нашла машину в одном из автосервисов. Цветы были внутри.

Как оказалось, водитель не хотел воровать товар, ему попросту было лень ехать в Казань, поэтому он проводил время в мастерской вместе с друзьями. Руководство логистической компании извинилось перед женщиной и предоставило ей другого водителя. Она решила не писать заявление в полицию.

В Липецке три женщины получили на 8 Марта букеты цветов с муляжами гранат

В Липецке три женщины получили на 8 Марта букеты цветов с муляжами гранат

Ранее Лайф сообщал о том, что в Кемеровской области предприниматели Иван и Екатерина Поломошновы специально к 8 Марта вырастили 90 тысяч тюльпанов.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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