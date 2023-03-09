Силовики нагрянули с обысками в администрацию Пензы
Сотрудники правоохранительных органов нагрянули с обысками в администрацию Пензы. Как пишет РИА "Новости", силовики изъяли документы, касающиеся деятельности мэрии до 2018 года.
"В администрации города Пензы проводилась выемка документов, относящихся к периоду деятельности администрации до 2018 года", — сообщили агентству в пресс-службе мэрии.
Какие-либо другие подробности в администрации отказались раскрывать. Однако пермский телеграм-канал "Жёлтый дом" заявляет, что правоохранители побывали в кабинетах как минимум трёх чиновников.
Ранее Лайф сообщал, что бывшего главу Белгорода Антона Иванова заключили под стражу по делу о крупной взятке. Известно, что экс-мэра задержали при попытке вылететь в Узбекистан. В суде он объяснил попытку выезда за границу поиском работы.
ТАСС / Владимир Смирнов