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9 марта, 14:03

Силовики нагрянули с обысками в администрацию Пензы

Сотрудники правоохранительных органов нагрянули с обысками в администрацию Пензы. Как пишет РИА "Новости", силовики изъяли документы, касающиеся деятельности мэрии до 2018 года.

"В администрации города Пензы проводилась выемка документов, относящихся к периоду деятельности администрации до 2018 года", — сообщили агентству в пресс-службе мэрии.

Какие-либо другие подробности в администрации отказались раскрывать. Однако пермский телеграм-канал "Жёлтый дом" заявляет, что правоохранители побывали в кабинетах как минимум трёх чиновников.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Наталья Исакова
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