Силовики нагрянули с обысками в администрацию Пензы

Сотрудники правоохранительных органов нагрянули с обысками в администрацию Пензы. Как пишет РИА "Новости", силовики изъяли документы, касающиеся деятельности мэрии до 2018 года.

"В администрации города Пензы проводилась выемка документов, относящихся к периоду деятельности администрации до 2018 года", — сообщили агентству в пресс-службе мэрии.

Какие-либо другие подробности в администрации отказались раскрывать. Однако пермский телеграм-канал "Жёлтый дом" заявляет, что правоохранители побывали в кабинетах как минимум трёх чиновников.