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9 марта, 15:34

Die Welt: Германия намерена купить трубы, предназначенные для "Северного потока – 2"

Немецкий кабмин обсудил с американскими властями вопрос покупки трёх тысяч труб у обанкротившейся Nord Stream 2 AG, которые изначально предназначались для газопровода "Северный поток – 2". Об этом говорится в публикации газеты Die Welt.

"Американские санкции больше не являются препятствием для покупки труб при условии, что деньги не будут направлены Москве. Все необходимые вопросы были прояснены с американскими властями. Осталось только найти надёжное решение, чтобы деньги оказались у швейцарского администратора обанкротившейся компании и не утекали", — сказано в материале.

Переговоры о заключении контракта с представителем Nord Stream 2 AG сейчас ведёт Минэкономики Германии. По данным СМИ, на подключение планируемого терминала сжиженного природного газа потребовалось бы намного больше времени, если бы трубы стали изготавливать заново. Министерство намерено купить их и приобрести сопутствующие данные, необходимые для прокладки газопровода.

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Ранее о том, что Германия хочет использовать оставшиеся от "Северного потока – 2" трубы для СПГ, сообщала газета Welt am Sonntag. Детали находятся на складе временного хранения в порту Мукран на острове Рюген.

Обложка ©

ТАСС / Stefan Sauer / dpa

Никита Осипов
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