МИД назвал отстранение Ирины Винер шагом к разрушению мирового спорта

Решение Международной федерации гимнастики по поводу отстранения Ирины Винер от работы на спортивных мероприятиях — это шаг к разрушению мирового спорта. Такое мнение выразила на брифинге в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Мы рассматриваем данный шаг как очередной пример дискриминации отечественных спортивных деятелей и посягательство западных политических функционеров на независимость спорта, как элемент разрушения мирового спорта", — подчеркнула она.

Напомним, что дисциплинарный орган Международной федерации гимнастики (FIG) ввёл санкции против Ирины Винер на два года в качестве реакции на скандал на Олимпиаде в Токио. Разбирательство было связано со снятием кандидатуры россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году, публичными заявлениями Винер в СМИ по итогам результатов сборной России по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, признанными оскорбительными и нарушающими правила FIG.