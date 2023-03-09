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9 марта, 16:03

Сенатор Цеков: В России может появиться единая система оповещения о тревоге

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков допустил введение единой системы оповещения о тревоге, чтобы россияне могли ориентироваться на неё, а не на фейковые сообщения. Такой сервис, по его мнению, должен работать по всей стране.

"По большому счёту где-то к этому мы идём (созданию единой системы оповещения. — Прим. Лайфа). Но единая система оповещения должна, как говорится, быть отработана от и до. <...> Этими всеми вопросами занимаются штабы гражданской обороны и МЧС. Если будет необходимость в разработке такого тотального оповещения фактически всей России, то они предложат", — приводит Ura.ru слова Цекова.

При этом сенатор не исключил, что система единого оповещения через электронные носители может подвергаться хакерским атакам, из-за чего вероятно возникновение ложного оповещения. В МЧС пока никак не комментировали инициативу сенатора.

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Напомним, 9 марта днём в Москве и Свердловской области на нескольких телеканалах и радиостанциях прозвучало фейковое предупреждение о воздушной тревоге. В региональном управлении МЧС России объяснили данный инцидент взломом, также в ведомстве призвали соотечественников не поддаваться на провокации.

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Наталья Исакова
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