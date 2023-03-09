Поджигателем центра сбора гумпомощи в Новосибирске оказался ранее судимый националист

Задержан диверсант, который поджёг в Новосибирске центр сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Об этом сообщает SHOT.

Злоумышленником оказался 23-летний Павел, приехавший в Новосибирск из Красноярска. Как отмечает телеграм-канал, в соцсетях он подписан на большое число пабликов про нацизм и национализм. Также парень весь в татуировках: свастика, черепа, оружие и надписи с радикальными лозунгами. Ранее он уже был судим — за грабёж и насилие над представителем власти.