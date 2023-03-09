Правительство Курской области опровергло информацию о проникновении украинских диверсантов

"Внимание: фейк! В проукраинских телеграм-каналах сегодня распространяется постановочное видео о ДРГ (диверсионно-разведывательная группа. — Прим. Лайфа), якобы дошедшей до села Плёхово в приграничном Суджанском районе Курской области. Это информационный вброс в попытке вызвать панику", — сказано в сообщении.

В правительстве подчеркнули, что граница охраняется российскими пограничниками и военными, попыток её пересечения не было. Местные власти отметили, что подделка видео видна по букве "Ё" — на табличке с названием населённого пункта на самом деле нет точек сверху. К тому же в районе Плёхово уже сошёл снег, а на видео он ещё лежит.