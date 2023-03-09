В Ростове-на-Дону стартовал первый полуфинал конкурса "Лидеры возрождения. ЛНР"

В Ростове-на-Дону 9 марта состоялась церемония открытия первого полуфинала конкурса "Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика". На мероприятии врио главы ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что в регионе востребованы квалифицированные управленческие кадры. Он заявил, что руководство страны возлагает большие надежды на этот конкурс.

"Не секрет, что мы с особыми чувствами ждали очных этапов, чтобы посмотреть на всех вас. В республике не хватает квалифицированных кадров буквально во всех сферах. А управленцы, способные возглавить проекты, закрыть наиболее важные направления работы, — на вес золота", — отметил он.

Пасечник добавил, что в конкурсе решили принять участие и военнослужащие, которые регистрировались даже на передовой. Он считает справедливым доверить возрождение этих земель тем, кто участвует в СВО.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в свою очередь счёл такие кадровые конкурсы неотъемлемой частью общей работы по возрождению новых регионов.

Перед открытием полуфинала приглашённые участники прошли контрольное тестирование в присутствии экспертов. Всего запланировано два полуфинала конкурса.