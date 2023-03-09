В Ростовской области ужесточили порядок въезда в регион

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ, который регламентирует въезд в регион из Донбасса. Так, проход с территории Донецкой Народной Республики, а также выезд туда из Ростовской области может осуществляться только через несколько пунктов пропуска. В их число входит Куйбышево (Мариновка), Матвеев Курган, Весело-Вознесенка и Успенская. Сюда же относятся места пересечения границы Авило-Федоровка (станция Успенка) и Шрамко (Ульяновское).

При этом въезд на территорию Луганской Народной Республики и выезд из неё возможны только через пункты в Донецке (Изварино), Гуково, Новошахтинске и Чертково. В указе сказано, что сюда же включены места пересечения границы Титовка (Александровка), Можаевка (Герасимовка), Донецк (Северный), Нижний Швырев (Краснодарский), Нижняя Ореховка (Поповка) и Алексеево-Тузловка (Новоборовцы). Задействованным в восстановлении инфраструктуры республики разрешён проезд через Волошино.

В документе подчёркивается, что вне указанных автомобильных пунктов пропуска въезд на территорию Ростовской области и выезд из неё запрещён. Указом также определён перечень документов, которые нужно предъявить при проходе на территорию региона. Данные меры обусловлены необходимостью дополнительного контроля перемещений лиц с территории Донбасса. Указ вводит меры по реализации указа президента РФ от 19 октября 2022 года.

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