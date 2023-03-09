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9 марта, 17:11

Курская пенсионерка решила разлучить сына с новой пассией с помощью полиции

В Курской области пенсионерка требует пять миллионов рублей от девушки сына

В Курской области пенсионерка требует пять миллионов рублей от возлюбленной сына. Пожилая женщина считает, что её чадо связалось с шарлатанкой и проституткой, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, в прошлом 83-летняя женщина работала в местном управлении образования. Как любой матери, ей очень хотелось стать бабушкой, о чём она не забывала постоянно напоминать мужчине. И тот решил вопрос — влюбился, взял где-то пять миллионов рублей и отправил их новой девушке на покупку семейного жилья.

Старушка не оценила поступка сына, поскольку сочла его спутницу женщиной лёгкого поведения, которой нужны только деньги. Пенсионерка написала заявление в полицию и потребовала вернуть деньги и разлучить влюблённых.

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Ранее Лайф писал о том, что в Москве пенсионерка по фамилии Бабкина угрожала взорвать полицию из-за "соседей-наркоманов".

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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