Курская пенсионерка решила разлучить сына с новой пассией с помощью полиции

В Курской области пенсионерка требует пять миллионов рублей от возлюбленной сына. Пожилая женщина считает, что её чадо связалось с шарлатанкой и проституткой, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, в прошлом 83-летняя женщина работала в местном управлении образования. Как любой матери, ей очень хотелось стать бабушкой, о чём она не забывала постоянно напоминать мужчине. И тот решил вопрос — влюбился, взял где-то пять миллионов рублей и отправил их новой девушке на покупку семейного жилья.

Старушка не оценила поступка сына, поскольку сочла его спутницу женщиной лёгкого поведения, которой нужны только деньги. Пенсионерка написала заявление в полицию и потребовала вернуть деньги и разлучить влюблённых.