Swarovski готовится полностью уйти из России

Австрийская компания Swarovski — один из крупнейших в мире поставщиков кристаллов для ювелирных украшений — намерена полностью уйти с российского рынка. Об этом заявил генеральный директор бренда Алексис Назард.

"Мы пришли к выводу, что не можем поддерживать даже приостановленную деятельность [в России]", — отметил он в интервью порталу Trend.