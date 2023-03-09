Swarovski готовится полностью уйти из России
Гендиректор Swarovski Назард объявил о полном уходе компании из России
Австрийская компания Swarovski — один из крупнейших в мире поставщиков кристаллов для ювелирных украшений — намерена полностью уйти с российского рынка. Об этом заявил генеральный директор бренда Алексис Назард.
"Мы пришли к выводу, что не можем поддерживать даже приостановленную деятельность [в России]", — отметил он в интервью порталу Trend.
По его словам, уход компании с российского рынка будет "осуществлён в соответствии со всеми применимыми законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения". При этом Назард не уточнил сроки реализации данных мер.
Напомним, 4 марта 2022 года Swarovski сообщила о временном прекращении своей деятельности на территории РФ. Такое решение компания приняла из-за сложившейся ситуации на Украине. В частности, были приостановлены продажи в интернет-магазине, при этом магазины бренда продолжали работать в Москве.
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