Москвичку развели на 54 тысячи рублей при покупке букетов на 8 Марта

Неизвестные обманули жительницу Москвы на 54 тысячи рублей, взяв с неё эту сумму за доставку двух букетов в Санкт-Петербург к 8 Марта. 29-летняя женщина задолго до праздника начала поиски цветочной фирмы, в которой есть пионы и возможность их вручения в Северной столице. Многие на её запрос отвечали, что такого в ассортименте нет. И вот нашлась компания, легко согласившаяся выполнить её пожелание. И только позже выяснилось почему.

Как стало известно Лайфу, женщина "перелопатила" огромное количество цветочных фирм онлайн, но везде получала один ответ: зимой достать два букета по 49 пионов просто невозможно. И вот на её "счастье" одна организация всё-таки нашлась. Там сразу попросили её перевести деньги по указанным реквизитам. На вопрос, почему так дорого, ей ответили, что не сезон.

Немного засомневавшись, женщина всё же деньги перевела. Окончательно подвигнул её к этому повторный звонок от "сотрудников" фирмы, сообщивших, что заказ принят, необходима оплата. Однако желанные подарки так доставлены и не были. Доверчивую клиентку "магазин" заблокировал. Теперь поисками мошенников занимается полиция.