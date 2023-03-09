Путин обсудил с президентом Египта Ас-Сиси поставки российской сельхозпродукции

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Ас-Сиси провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы поставок российской сельхозпродукции и реализации проектов в сферах энергетики и промышленности. Как сообщает пресс-служба Кремля, беседа состоялась по инициативе египетской стороны.

"Конкретно затрагивались вопросы поставок в Арабскую Республику российской сельскохозяйственной продукции, а также реализации крупных совместных проектов в сфере энергетики и промышленности. Все эти вопросы в ближайшие дни будут обсуждены в ходе заседания в Каире двусторонней межправительственной комиссии", — говорится в сообщении.

Также лидеры условились продолжить координацию усилий Москвы и Каира по урегулированию кризисных ситуаций в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.