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9 марта, 18:52

Путин обсудил с президентом Египта Ас-Сиси поставки российской сельхозпродукции

<p>Путин и президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси. Обложка<a href="http://www.kremlin.ru/events/president/trips/60403/photos/58684" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>© <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/trips/60403/photos/58684" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кremlin.ru</a></p>

Путин и президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси. Обложка © Кremlin.ru

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Ас-Сиси провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы поставок российской сельхозпродукции и реализации проектов в сферах энергетики и промышленности. Как сообщает пресс-служба Кремля, беседа состоялась по инициативе египетской стороны.

"Конкретно затрагивались вопросы поставок в Арабскую Республику российской сельскохозяйственной продукции, а также реализации крупных совместных проектов в сфере энергетики и промышленности. Все эти вопросы в ближайшие дни будут обсуждены в ходе заседания в Каире двусторонней межправительственной комиссии", — говорится в сообщении.

Также лидеры условились продолжить координацию усилий Москвы и Каира по урегулированию кризисных ситуаций в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Шольц рассказал о частых и очень долгих телефонных разговорах с Путиным

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Ранее сообщалось, что Египет может присоединиться к банковской системе "Мир". Как отметил посол РФ в Каире Георгий Борисенко, была проведена серьёзная техническая подготовительная часть по поводу данного вопроса, однако окончательного решения ещё нет.

Наталья Исакова
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