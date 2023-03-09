Путин обсудил с президентом Египта Ас-Сиси поставки российской сельхозпродукции
Путин и президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси. Обложка © Кremlin.ru
Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Ас-Сиси провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы поставок российской сельхозпродукции и реализации проектов в сферах энергетики и промышленности. Как сообщает пресс-служба Кремля, беседа состоялась по инициативе египетской стороны.
"Конкретно затрагивались вопросы поставок в Арабскую Республику российской сельскохозяйственной продукции, а также реализации крупных совместных проектов в сфере энергетики и промышленности. Все эти вопросы в ближайшие дни будут обсуждены в ходе заседания в Каире двусторонней межправительственной комиссии", — говорится в сообщении.
Также лидеры условились продолжить координацию усилий Москвы и Каира по урегулированию кризисных ситуаций в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.
Ранее сообщалось, что Египет может присоединиться к банковской системе "Мир". Как отметил посол РФ в Каире Георгий Борисенко, была проведена серьёзная техническая подготовительная часть по поводу данного вопроса, однако окончательного решения ещё нет.