Президенты России и Египта подчеркнули важность укрепления продбезопасности

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с египетским коллегой Абдельфаттахом Сиси. Диалог состоялся по инициативе Египта, сообщили в пресс-службе Кремля.

Там рассказали, что президенты отметили "поступательное развитие традиционно дружественных и обоюдовыгодных связей" двух стран в экономике, торговле и гуманитарной сфере.

"Конкретно затрагивались вопросы поставок в Арабскую Республику российской сельскохозяйственной продукции, а также реализация крупных совместных проектов в сфере энергетики и промышленности. Все эти вопросы в ближайшие дни будут обсуждены в ходе заседания в Каире двусторонней Межправительственной комиссии", — говорится в сообщении.

Путин изложил коллеге подходы России к зерновой сделке и экспорту из РФ продовольствия и удобрений на мировые рынки. Российский лидер подчеркнул, что договорённости должны соблюдаться в комплексе. Также президенты подчеркнули важность укрепления продовольственной безопасности, в частности, в пострадавших странах в Африке.