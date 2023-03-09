Президенты России и Египта подчеркнули важность укрепления продбезопасности
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с египетским коллегой Абдельфаттахом Сиси. Диалог состоялся по инициативе Египта, сообщили в пресс-службе Кремля.
Там рассказали, что президенты отметили "поступательное развитие традиционно дружественных и обоюдовыгодных связей" двух стран в экономике, торговле и гуманитарной сфере.
"Конкретно затрагивались вопросы поставок в Арабскую Республику российской сельскохозяйственной продукции, а также реализация крупных совместных проектов в сфере энергетики и промышленности. Все эти вопросы в ближайшие дни будут обсуждены в ходе заседания в Каире двусторонней Межправительственной комиссии", — говорится в сообщении.
Путин изложил коллеге подходы России к зерновой сделке и экспорту из РФ продовольствия и удобрений на мировые рынки. Российский лидер подчеркнул, что договорённости должны соблюдаться в комплексе. Также президенты подчеркнули важность укрепления продовольственной безопасности, в частности, в пострадавших странах в Африке.
Ранее в Кремле заявили, что у России до сих пор много вопросов по конкретной реализации зерновой сделки, в том числе второй её части. Москва намерена обсуждать это.
kremlin.ru