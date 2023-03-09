"Ференцварош" Черчесова уступил победу "Байеру" в Лиге Европы

Немецкая команда "Байер" одержала победу в матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы с венгерской сборной "Ференцварош", возглавляемой бывшим тренером российской сборной Станиславом Черчесовым. Игра прошла в Леверкузене и закончилась со счётом 2:0.