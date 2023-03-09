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9 марта, 20:37

"Ференцварош" Черчесова уступил победу "Байеру" в Лиге Европы

Немецкая команда "Байер" одержала победу в матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы с венгерской сборной "Ференцварош", возглавляемой бывшим тренером российской сборной Станиславом Черчесовым. Игра прошла в Леверкузене и закончилась со счётом 2:0.

На 10-й минуте гол забил Керем Демирбай, на 86-й — Эдмон Тапсоб. Ответная игра состоится в Будапеште 16 марта.

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Ранее петербургская команда "Зенит" вчистую выиграла у "Пари Нижний Новгород" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги со счётом 3:0.

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ТАСС / Friedemann Vogel

Анатолий Симоненко
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