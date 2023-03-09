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9 марта, 20:30

Байден назвал Трампа "будущим президентом" и перекрестился

Лидер США Джо Байден, выступая с речью в штате Филадельфия, назвал своего предшественника Дональда Трампа "будущим президентом".

"Возможно, вы помните, когда я соперничал за должность, у меня была борьба с бывшим президентом, и, возможно, будущим президентом", — сказал Байден, представляя на той встрече свои бюджетные предложения.

"Боже упаси", — продолжил Байден и перекрестился.

Трамп после речи Байдена посоветовал ему "остыть"

Трамп после речи Байдена посоветовал ему "остыть"

Как рассказывал Лайф, ранее опрос показал нежелание большинства граждан США видеть на следующих президентских выборах кандидатуры экс-лидера Штатов Дональда Трампа и нынешнего главу Белого дома Джо Байдена. Против их участия высказалось две трети респондентов. Пока же оба дают обществу сигналы о том, что будут участвовать в выборах 2024 года.

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Flickr / whitehouse

Андрей Григорьев
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