Байден назвал Трампа "будущим президентом" и перекрестился
Лидер США Джо Байден, выступая с речью в штате Филадельфия, назвал своего предшественника Дональда Трампа "будущим президентом".
"Возможно, вы помните, когда я соперничал за должность, у меня была борьба с бывшим президентом, и, возможно, будущим президентом", — сказал Байден, представляя на той встрече свои бюджетные предложения.
"Боже упаси", — продолжил Байден и перекрестился.
Как рассказывал Лайф, ранее опрос показал нежелание большинства граждан США видеть на следующих президентских выборах кандидатуры экс-лидера Штатов Дональда Трампа и нынешнего главу Белого дома Джо Байдена. Против их участия высказалось две трети респондентов. Пока же оба дают обществу сигналы о том, что будут участвовать в выборах 2024 года.
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