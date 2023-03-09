Байден назвал Трампа "будущим президентом" и перекрестился

Лидер США Джо Байден, выступая с речью в штате Филадельфия, назвал своего предшественника Дональда Трампа "будущим президентом".

"Возможно, вы помните, когда я соперничал за должность, у меня была борьба с бывшим президентом, и, возможно, будущим президентом", — сказал Байден, представляя на той встрече свои бюджетные предложения.

"Боже упаси", — продолжил Байден и перекрестился.