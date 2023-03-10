Учёные нашли связь между хорошим иммунитетом и соцсетями

Британские учёные выяснили, что чем меньше люди проводят времени в соцсетях, тем более здоровыми они себя чувствуют, у них становится крепче сон и иммунитет. К тому же у них ослабевают симптомы, присущие депрессии, и реже возникает чувство одиночества.

Работа учёных из Университета Суонси опубликована в научном издании Journal of Technology in Behavior Science. В исследовании участвовало 50 студентов: 33 женщины и 17 мужчин — в возрасте от 20 до 25 лет. Они на протяжении трёх месяцев подробно отчитывались о своём здоровье и психологическом состоянии, а также писали, сколько времени проводили в соцсетях.

Испытуемых поделили на группы. Первая сократила использование соцсетей на 15 минут в день, вторая ничего не меняла в своём виртуальном досуге, а третья группа не только должна была на 15 минут меньше сидеть в Интернете, но и заниматься в это время чем-нибудь полезным. В итоге группа, которая просто сократила время в соцсетях, показала улучшение иммунитета на 15 процентов (меньше стали болеть гриппом и простудой, сократилось развитие папиллом).

Также у участников группы наполовину улучшилось качество сна, почти у трети стали менее выраженными симптомы депрессии. Любопытно, что в среднем эта группа испытуемых снижала количество времени, проведённого в соцсетях, не на 15 минут, а на 40. А вот те, кому не надо было менять ничего, наоборот, стали пользоваться соцсетями в среднем на десять минут в день дольше. Те же, кто должен был заняться чем-то полезным, наоборот, тратили на нахождение в Интернете дополнительно 25 минут.