Российский дипломат призвала ограничить расширение Совбеза ООН

В Совет Безопасности ООН после реформы должно входить не больше 20 стран, а вот расширение до 25–26 членов будет уже чрезмерным. С таким заявлением выступила советник российского постпредства при ООН Дина Гильмутдинова на неформальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Она подчеркнула, что Совет Безопасности ООН представляет собой важнейшую структуру ООН. По уставу именно этот орган несёт главную ответственность за поддержание мира и безопасности на планете. Гильмутдинова отметила, что главный ориентир реформы совета — придание ему более представительного характера. При этом процесс расширения совета не должен мешать вовремя реагировать на текущие вызовы.

"Мы выступаем за сохранение компактного характера состава Совета Безопасности. Его оптимальный численный состав не должен превышать 20 членов. Предложение нарастить состав до 25–26 или даже больше членов, которое выдвигает ряд делегаций, видится чрезмерным", — заявила Гильмутдинова.