"Манчестер Юнайтед" разгромил "Бетис" в матче 1/8 финала Лиги Европы

Английский "Манчестер Юнайтед" разгромил испанский "Бетис" на домашнем поле в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 4:1 в ночь на 10 марта.

Отличились в этом матче среди англичан Маркус Рэшфорд (6-я минута), Антони (52), Бруну Фернандеш (58) и Ваут Вегхорст (82). От испанцев мяч забил Айосе Перес (32).

Другой испанский клуб "Севилья" всухую обыграл турецкий "Фенербахче" (2:0). Также встречи состоялись между "Шахтёром" и нидерландским "Фейенордом"(1:1), итальянским "Ювентусом" и германским "Фрайбургом" (1:). Финал розыгрыша Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште.