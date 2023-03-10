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9 марта, 23:15

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Бетис" в матче 1/8 финала Лиги Европы

Английский "Манчестер Юнайтед" разгромил испанский "Бетис" на домашнем поле в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 4:1 в ночь на 10 марта.

Отличились в этом матче среди англичан Маркус Рэшфорд (6-я минута), Антони (52), Бруну Фернандеш (58) и Ваут Вегхорст (82). От испанцев мяч забил Айосе Перес (32).

Другой испанский клуб "Севилья" всухую обыграл турецкий "Фенербахче" (2:0). Также встречи состоялись между "Шахтёром" и нидерландским "Фейенордом"(1:1), итальянским "Ювентусом" и германским "Фрайбургом" (1:). Финал розыгрыша Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште.

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ньюкасл" и в шестой раз выиграл Кубок английской лиги

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ньюкасл" и в шестой раз выиграл Кубок английской лиги

Ранее Лайф писал, что "Ференцварош" Черчесова уступил победу "Байеру" в Лиге Европы. Игра прошла в Леверкузене и закончилась со счётом 2:0.

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Арина Родионова
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