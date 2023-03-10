Евросоюз не смог найти большинство активов России

Евросоюз пока ещё не может обнаружить и заморозить большинство российских активов. Общая сумма уже заблокированного имущества за последний месяц возросла, но не существенно. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По его данным, на сегодняшний день общая сумма замороженных российских активов в Европе составляет примерно 21 млрд евро. Хотя по официальной статистике ЕК, в 2019-м объём прямых иностранных инвестиций России в Евросоюз составлял 136 млрд евро. Кроме того, есть проблема неравномерной заморозки. Так, по информации агентства, Греция блокировала активы на сумму всего около 212 тысяч евро, а Мальта — на 222 тысячи евро.

Часть официальных лиц ЕС выразили беспокойство, что у блока нет эффективного аппарата, который бы взял на себя соблюдение санкционного режима. Тормозят процесс борьбы с обходом санкций отсутствие обновления информации от правительств стран ЕС и отказ многих вводить ограничения на членов семей и партнёров тех россиян, которые попали под санкции.