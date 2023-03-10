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9 марта, 23:41

Власти Украины признали, что военные там умирают за интересы НАТО

Секретарь СНБО Данилов признал, что украинские военные умирают за интересы НАТО

Украинские военные погибают за интересы НАТО. Это признал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Говорит большой Львов". Он призвал начать говорить об этом вслух.

"Нужно вслух начинать говорить Западу: мы знаем, что защищаем не только себя, мы защищаем страны НАТО. <...> Страны Балтии, Польша — мы сегодня воюем за них, кладём свои жизни, и это нужно говорить вслух", — сказал Данилов.

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Как писал Лайф ранее, глава СНБО Данилов заявил о росте числа сторонников переговоров с Россией. Политик назвал это "опасной тенденцией" для своей страны.

Обложка ©

Flickr / ВСУ

Арина Родионова
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