Власти Украины признали, что военные там умирают за интересы НАТО

Украинские военные погибают за интересы НАТО. Это признал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Говорит большой Львов". Он призвал начать говорить об этом вслух.

"Нужно вслух начинать говорить Западу: мы знаем, что защищаем не только себя, мы защищаем страны НАТО. <...> Страны Балтии, Польша — мы сегодня воюем за них, кладём свои жизни, и это нужно говорить вслух", — сказал Данилов.