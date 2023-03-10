Российских водителей предупредили о новом риске на дороге

Весенняя погода, которую все так ждут, иногда преподносит не очень приятные сюрпризы для автовладельцев. Так, например, яркое солнце может стать фактором опасности на дороге. Об этом рассказал автоэксперт Антон Трошанов.

"Мы все понимаем, что водитель должен контролировать пространство перед собой, и солнце тут может помешать. В солнечный день надо просчитывать возможность, что вас может ослепить", — предупредил Трошанов в интервью радио Sputnik.

Он посоветовал водителям быть готовыми к яркому солнцу и в случае ослепления сохранять самообладание. Ни в коем случае нельзя после этого маневрировать или резко тормозить. Лучше всего было бы идти на плавное снижение скорости и так вплоть до полной остановки машины. В этом водителю может помочь край проезжей части.

"Если вас ослепило солнце, когда вы смотрели прямо, то нужно перевести взгляд и посмотреть на край дорожного полотна через правую или левую часть лобового стекла. Тогда, скорее всего, солнце перестанет вас слепить, и вы сможете контролировать движение и постепенную остановку. Такой же совет актуален, если вас ослепил встречный транспорт", — заключил Трошанов.