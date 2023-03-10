Пентагон решил вызывать "гаванский синдром" у животных

Американское Министерство обороны финансирует эксперименты на животных с целью воспроизвести у них так называемый гаванский синдром. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники. Они уточняют, что учёные пытаются выяснить, может ли "направленная энергия" вызвать у животных то же заболевание, что наблюдалось у американских госслужащих за рубежом.

По данным источников издания, "направленной энергией" воздействуют на разных животных, среди которых есть и хорьки. Их мозг, объясняют исследователи, более похож на человеческий. В числе симптомов "гаванского синдрома" упоминаются приступы тошноты, головная боль и головокружение.