Пентагон решил вызывать "гаванский синдром" у животных
Politico: Пентагон пытается воспроизвести "гаванский синдром" у животных
Американское Министерство обороны финансирует эксперименты на животных с целью воспроизвести у них так называемый гаванский синдром. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники. Они уточняют, что учёные пытаются выяснить, может ли "направленная энергия" вызвать у животных то же заболевание, что наблюдалось у американских госслужащих за рубежом.
По данным источников издания, "направленной энергией" воздействуют на разных животных, среди которых есть и хорьки. Их мозг, объясняют исследователи, более похож на человеческий. В числе симптомов "гаванского синдрома" упоминаются приступы тошноты, головная боль и головокружение.
На эти изыскания Пентагоном Университету Уэйна (штат Мичиган) выделен грант в размере $750 тысяч. Издание отмечает также, что Минобороны США проводило недавно опыты с воздействием импульсных радиочастот на приматов якобы с перспективой использования результатов для разработки методов лечения головного мозга. Зоозащитники в Штатах резко осудили такие прецеденты.
Напомним, в 2017 году появилась информация, что десятки сотрудников американского посольства на Кубе якобы подверглись "акустическим атакам". Кубинские же эксперты заявляли, что США могли принять за такие атаки стрекот сверчков или цикад. В 2018-м американские дипломаты в Китае пожаловались на те же симптомы. В конце июля 2021 года в ЦРУ заявили, что Россия может быть причастна к этим необъяснимым случаям. Однако в итоге разведка США не нашла связи России с "гаванским синдромом".
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