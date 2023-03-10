Ким Чен Ын сводил дочь на артиллерийские учения

Глава КНДР Ким Чен Ын побывал вместе с дочерью Ким Чжу Э в артиллерийской часть "Хвасон" Западного фронта Корейской народной армии. Там они понаблюдали за проведением полевых учений. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э наблюдает за проведением полевых учений. Фото © ЦТАК

"Ким Чен Ын ознакомился с положением боевой и политической подготовки военных, порядком действий подразделения при выполнении важных оперативных задач и его способностью управлять системами вооружения", — рассказывает агентство.

Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э наблюдает за проведением полевых учений. Фото © ЦТАК

Кроме того, лидеру КНДР показали степень боевой готовности 8-й огневой штурмовой роты — подразделения, которое ответственна за нанесение ударов по оперативным аэродромам противника со стороны Западного фронта. На учениях присутствовало и руководство Центрального комитета Трудовой партии КНДР, а также командиры крупного сводного подразделения КНА.

Дочь лидера страны Ким Чжу Э, как и отец, была одета в длинное чёрное пальто. Во время учений она сидела позади него.