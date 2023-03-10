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10 марта, 02:52

Ким Чен Ын сводил дочь на артиллерийские учения

ЦТАК: Ким Чен Ын посетил с дочерью полевые учения артиллерии

<p>Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э наблюдает за проведением полевых учений. Фото © ЦТАК</p>

Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э наблюдает за проведением полевых учений. Фото © ЦТАК

Глава КНДР Ким Чен Ын побывал вместе с дочерью Ким Чжу Э в артиллерийской часть "Хвасон" Западного фронта Корейской народной армии. Там они понаблюдали за проведением полевых учений. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э наблюдает за проведением полевых учений. Фото © ЦТАК

Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э наблюдает за проведением полевых учений. Фото © ЦТАК

"Ким Чен Ын ознакомился с положением боевой и политической подготовки военных, порядком действий подразделения при выполнении важных оперативных задач и его способностью управлять системами вооружения", — рассказывает агентство.

Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э наблюдает за проведением полевых учений. Фото © ЦТАК

Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э наблюдает за проведением полевых учений. Фото © ЦТАК

Кроме того, лидеру КНДР показали степень боевой готовности 8-й огневой штурмовой роты — подразделения, которое ответственна за нанесение ударов по оперативным аэродромам противника со стороны Западного фронта. На учениях присутствовало и руководство Центрального комитета Трудовой партии КНДР, а также командиры крупного сводного подразделения КНА.

Дочь лидера страны Ким Чжу Э, как и отец, была одета в длинное чёрное пальто. Во время учений она сидела позади него.

Ким Чен Ын показал дочери, как соревнуются его чиновники

Ким Чен Ын показал дочери, как соревнуются его чиновники

На публике она появилась уже в восьмой раз. Ранее Ким Чен Ын вместе со своей дочерью дал начало строительству новой улицы в районе Сопхо в Пхеньяне.

Анатолий Симоненко
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