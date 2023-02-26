Ким Чен Ын с дочерью дал начало строительству новой улицы в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын дал начало строительству новой улицы в районе Сопхо в Пхеньяне. На церемонии он присутствовал с дочерью, передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).













"Как только прибыл товарищ Ким Чен Ын вместе с любимой дочерью на место церемонии, все участники приветствовали бурными возгласами "Мансе!" великого отца. <...> Уважаемый товарищ Ким Чен Ын волнующей речью воодушевил молодых строителей и лично взял первую лопату", — пишет ЦТАК.

Строительство новой улицы было выдвинуто на шестом Пленуме Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва и "поручено молодёжи". Ким Чен Ын подчеркнул, что Социалистический союз патриотической молодёжи и Пэктусанский ударный отряд героической молодёжи успешно справятся с заданием. По итогам работ в городе появится современная улица, на которой "народ страны сможет вести цивилизованную и счастливую жизнь", она станет "символом развития и будущего социализма" в республике, подчёркивает ЦТАК.

"Когда уважаемый товарищ Ким Чен Ын закончил волнующую речь, полную безграничного доверия и любви к молодёжи, все участники, не сдерживая сильного волнения от невообразимой славы и счастья, снова бурно ликовали, что потрясло небо и землю", — указано в тексте.