"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 февраля, 06:07

Ким Чен Ын с дочерью дал начало строительству новой улицы в Пхеньяне

<p>Лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью дал начало строительству новой улицы в Пхеньяне. Фото © <a href="https://www.kcna.kp/ru/media/photo/q/d5497022f7369c289dc3dcde8bbf82f09dd600243c2e2dfc95fac005e5dd5b55.kcmsf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kcna.kp</a></p>

Лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью дал начало строительству новой улицы в Пхеньяне. Фото © Kcna.kp

Лидер КНДР Ким Чен Ын дал начало строительству новой улицы в районе Сопхо в Пхеньяне. На церемонии он присутствовал с дочерью, передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

  • Лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью в ходе выступления. Фото © Kcna.kp
    Лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью в ходе выступления. Фото © Kcna.kp
  • Лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью в ходе выступления. Фото © Kcna.kp
    Лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью в ходе выступления. Фото © Kcna.kp
  • Лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью дал начало строительству новой улицы в Пхеньяне. Фото © Kcna.kp
    Лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью дал начало строительству новой улицы в Пхеньяне. Фото © Kcna.kp
  • Лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью в ходе выступления. Фото © Kcna.kp
    Лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью в ходе выступления. Фото © Kcna.kp
  • Церемония начала строительства новой улицы в районе Сопхо в Пхеньяне. Фото © Kcna.kp
    Церемония начала строительства новой улицы в районе Сопхо в Пхеньяне. Фото © Kcna.kp
  • Церемония начала строительства новой улицы в районе Сопхо в Пхеньяне. Фото © Kcna.kp
    Церемония начала строительства новой улицы в районе Сопхо в Пхеньяне. Фото © Kcna.kp

Лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью в ходе выступления. Фото © Kcna.kp

1 / 6

"Как только прибыл товарищ Ким Чен Ын вместе с любимой дочерью на место церемонии, все участники приветствовали бурными возгласами "Мансе!" великого отца. <...> Уважаемый товарищ Ким Чен Ын волнующей речью воодушевил молодых строителей и лично взял первую лопату", — пишет ЦТАК.

Строительство новой улицы было выдвинуто на шестом Пленуме Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва и "поручено молодёжи". Ким Чен Ын подчеркнул, что Социалистический союз патриотической молодёжи и Пэктусанский ударный отряд героической молодёжи успешно справятся с заданием. По итогам работ в городе появится современная улица, на которой "народ страны сможет вести цивилизованную и счастливую жизнь", она станет "символом развития и будущего социализма" в республике, подчёркивает ЦТАК.

"Когда уважаемый товарищ Ким Чен Ын закончил волнующую речь, полную безграничного доверия и любви к молодёжи, все участники, не сдерживая сильного волнения от невообразимой славы и счастья, снова бурно ликовали, что потрясло небо и землю", — указано в тексте.

Ким Чен Ын сводил жену и дочь на вечеринку с генералами

Ким Чен Ын сводил жену и дочь на вечеринку с генералами

Стоит отметить, что это уже седьмое появление дочери Ким Чен Ына на публичном мероприятии. В первый раз она сопровождала отца на запуске межконтинентальной ракеты "Хвасон-17" в ноябре прошлого года, а недавно он взял её посмотреть спортивные состязания по случаю Дня сияющей звезды.

Николь Вербер
  • Новости
  • КНДР
  • Ким Чен Ын
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров