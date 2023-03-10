Невероятно гостеприимная жительница Сахалина получила уголовный срок

Жительница Анивского района Сахалинской области привлечена к уголовной ответственности. Её признали виновной в организации незаконной миграции. Дело в том, что женщина с 2019 по 2021 год зарегистрировала у себя 762 иностранных граждан.

Как пишет Astv.ru, она за деньги ставила приезжих на миграционный учёт и заключала ложные гражданско-правовые и трудовые договоры. Суд приговорил её к полутора годам условного заключения.