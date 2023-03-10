Антироссийская резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по Украине была сильно "разбавлена" по сравнению с первоначальными ожиданиями Киева и стран Запада. Как заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, в частности, из неё был удалён "мирный план" украинского лидера Владимира Зеленского.

"Резолюция, которую они продвигали, была очень сильно разбавлена по сравнению с изначальными ожиданиями украинцев и западников. С некоторыми поправками, которые предложила Белоруссия, я думаю, мы бы даже её поддержали, настолько беззубой она была", — пояснил он в интервью ютуб-каналу The Dive.

Полянский объяснил, что в конечном итоге получился текст, очень далёкий от первоначальных целей документа. Это было сделано для того, чтобы резолюцию поддержало как можно больше стран. По его мнению, даже сам украинский лидер находился в неведении, так как перед голосованием заявил, что Генеральная Ассамблея поддержит его "мирный план". Но в конечном итоге он был исключён.

"Мирный план" был исключён из резолюции, поскольку многие страны сказали, что не поддержат его, так как он неконструктивен и представляет собой ультиматум", — сказал он.