В Башкирии задержали 22-летнего диверсанта, устроившего поджог на железной дороге

В Башкортостане 22-летний мужчина устроил поджог на железнодорожных путях, его задержали через несколько часов после случившегося. Об этом пишет SHOT.

По словам задержанного, он купил бутылку с керосином и залил жидкость в релейный шкаф возле перегона Сибай – Альмухаметово. Железнодорожники вовремя заметили ЧП, огонь быстро потушили. На графике движения поездов инцидент никак не сказался.

Подозреваемый признал вину, официально он нигде не работает. По данным полиции, в телефоне у мужчины обнаружена подписка на одно из подразделений ВСУ. Сейчас ему грозит до одного года тюрьмы по статье "Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения". Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.