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10 марта, 07:30

В Башкирии задержали 22-летнего диверсанта, устроившего поджог на железной дороге

В Башкортостане 22-летний мужчина устроил поджог на железнодорожных путях, его задержали через несколько часов после случившегося. Об этом пишет SHOT.

По словам задержанного, он купил бутылку с керосином и залил жидкость в релейный шкаф возле перегона Сибай – Альмухаметово. Железнодорожники вовремя заметили ЧП, огонь быстро потушили. На графике движения поездов инцидент никак не сказался.

Подозреваемый признал вину, официально он нигде не работает. По данным полиции, в телефоне у мужчины обнаружена подписка на одно из подразделений ВСУ. Сейчас ему грозит до одного года тюрьмы по статье "Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения". Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Ранее Лайф писал, что задержан диверсант, который поджёг в Новосибирске центр сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Злоумышленником оказался 23-летний мужчина, приехавший в город из Красноярска.

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Татьяна Миссуми
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